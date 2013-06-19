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Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri programı çerçevesinde Kayseri Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsasını Ziyaret Etti
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Şaban Ünlü Meclis Üyeleri ile birlikte makamında ağırladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlü, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ve başkanlarını Borsamızda ağırlamaktan şahsım ve Yönetim Kurulum adına büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.
Ünlü, “Türk İş Dünyasının en büyük temsilcisi olan TOBB ‘un ekonomik ve sosyal alandaki faaliyetlerini her zaman takip ettik ve kendimize bu yolda almamız gereken ders ve örnekleri aldık. Kendi kültür örf ve adetine milli değerlerine sahip dürüst ve çalışkanlığı ile vizyon sahibi duruşu ile hemşerimiz Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ülkesine yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunarım. Yapılan hizmetlerin farkında olduğumuzu, yaptığı çalışmalardan memnun olduğumuzu ve Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yönetimine Kayseri Ticaret Borsası olarak desteğimizi sonuna kadar vereceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.
Kendisini destekledikleri için çok teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye için hep birlikte çalıştıklarını ve daha iyi hizmet yapmak için ellerinden geleni esirgemeyeceklerini söyledi.
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