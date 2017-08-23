Hizmet-İş'den Erciyes Üniversitesi'ne ziyaret

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin hizmet alım yoluyla çalıştırdığı yaklaşık 1.200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Heyetinden çıkmasıyla işçilere ödenecek geriye dönük farklarını kısa sürede ödendiği için teşekkür ziyaretinde bulunduklarını söyleyen Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinin sağlık alanın da yapmış olduğu hizmetlerle Kayserimize ve ülkemize önemli katkılar sağlamaktadır. Günlük 15 bin kişinin hizmet aldığı Erciyes Üniversitesinde hizmetlerin aksamaması ve gelen hastaların temiz nezih pırıl pırıl bir ortam da tedavilerinin yapılması ve oradan da huzurlu bir şekilde ayrılmaları için çalışan arkadaşlarımıza büyük iş düşmektedir. İdarecilerimizin ve orada çalışan tüm personelin özverili çalışmaları 15 bin kişinin sirkülasyonunun olduğu bir yerde ve tamamı insanı memnun etmeye yönelik hizmetlerin olduğu bir alanda çalışmak gerçekten zor. Erciyes Üniversitesinde hizmet alım yoluyla çalışan arkadaşlarımızda her türlü fedakârlığı yaparak gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaktadırlar. Cenabı Allah çalışanlarımızın emeklerini zayi etmesin. Kurban Bayramından önce de işçilerimize fiyat farklarını yatırdığınızdan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum ” Dedi.

Erciyes Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru da gerçekleşen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Biz çalışanlarımızla birlikte çok büyük aileyiz. Hiçbir ücret alın terinin karşılığı değildir. Fakat imkânlar dâhilinde Yüksek Hakem Kurulundan gelen ücretleri biran evvel ödemek için gayret gösterdik. Çalışanlarımızın özverili ve fedakârca çalıştıklarını biliyoruz. Çalışma hayatı içerisinde muhakkak ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Ama bizler gayretimizle fedakârlarımızla çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu sorunların üstesinden birlikte geleceğiz” dedi.

Daha sonra Hizmet-İş Sendikası İşyeri Sendika temsilcileri Erciyes Üniversitesi yöneticilerine günü anısına buket çiçek ve hediye takdiminde bulundular.