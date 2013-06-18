Hobi Bahçeleri 415 Bin m2'ye Ulaştı

Büyükşehir Belediyesi; Altınoluk, Beştepeler, Karpuzatan ve Selçuklu Hobi Bahçeleri ile emeklilere boş zamanlarını değerlendirme fırsatı sundu. Şimdi dört ayrı bölgedeki hobi bahçelerine Kumarlı Hobi Bahçesi de eklendi. Yaklaşık 415 bin metrekare alana ulaşan hobi bahçelerinde emekli veya 50 yaş üstü vatandaşlarımıza, içinde kulübesi de bulunan 125 metrekare bahçe tahsis ediliyor.

EMEKLİ ORGANİK BESLENİYOR

İşte bu bahçelerde 2013 yılının ürünleri alınmaya başlandı. Kendilerine tahsis edilen bahçelerini çeşit çeşit çiçeklerle güzelleştiren emekliler, çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirerek organik beslenme imkanı da buluyorlar.

Beştepeler Hobi Bahçesi'nden bu yıl bahçe sahibi olan Mustafa Kuzuluk kahve köşesinden kurtulduklarını ve bahçelerinde her türlü ürünü yetiştirdiklerini söylerken, eşi ile birlikte bahçelerinin bakımını yapan Perihan Kuzuluk toprakla uğraşırken dinlendiklerini belirtti.

Hobi bahçesinin bir başka sakini Ömer Kalkan ise bahçesinde 42 çeşit ürün yetiştirdiğini söyledi. Emekli olunca hobi bahçesinin iyi bir meşgale olduğunu dile getiren Kalkan, yetiştirdikleri mahsulleri yakınlarıyla paylaştıklarını kaydetti. Kalkan verilen imkandan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini de sözlerine ekledi.

Güzel ailesi ise hobi bahçesine erken saatte giderek açık havada kahvaltı keyfi yaşadı. Emekliliği hobi bahçesinde değerlendirdiklerini ifade eden Kübra Güzel zaman zaman misafirlerini de burada ağırladıklarını belirtti.

En güzel ve en sağlıklı hobi olan toprakla uğraşma ve ürün yetiştirme fırsatı yakalayan emekliler için hobi bahçelerinde dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak bir adet sosyal tesis, duşlar, mescit ve çocuk oyun alanları ile otoparklar da bulunuyor.