Hobi Bahçesi Sakinlerine Son Çağrı

Bilindiği gibi vatandaşlara 3 yıllığına tahsis edilen hobi bahçelerinin tahsis süreleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 7 yıl daha uzatılmıştı. Buna göre; Altınoluk ve Beştepeler hobi bahçelerini kullanan vatandaşlar, talep etmeleri halinde hobi bahçelerini 7 yıl daha kullanabilecek.

Hobi bahçelerinin 7 yıllık kullanım ücreti 2 bin 800 TL olacak ve bu bedel 14 eşit taksite bölünerek ödenecek. Hobi bahçelerine yeniden müracaat edenlerin başvuru sırasında ilk taksiti ödemeleri gerekecek.

Altınoluk ve Beştepeler hobi bahçelerine müracaatlar, 08 Şubat 2013 tarihine kadar devam edecek.