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Hobi Bahçesi Sakinlerine Son Çağrı

Büyükşehir Belediyesi'nin bağı bahçesi olmayan emeklilere ve yaşlılara yönelik olarak hizmete sunduğu hobi bahçelerinden Altınoluk ve Beştepeler hobi bahçelerinde 3 yıllık tahsis sürelerini dolduranların, müracaatları halinde tahsis süreleri 7 yıl daha uzatılacak.

Hobi Bahçesi Sakinlerine Son Çağrı
Bilindiği gibi vatandaşlara 3 yıllığına tahsis edilen hobi bahçelerinin tahsis süreleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile 7 yıl daha uzatılmıştı. Buna göre; Altınoluk ve Beştepeler hobi bahçelerini kullanan vatandaşlar, talep etmeleri halinde hobi bahçelerini 7 yıl daha kullanabilecek.
Hobi bahçelerinin 7 yıllık kullanım ücreti 2 bin 800 TL olacak ve bu bedel 14 eşit taksite bölünerek ödenecek. Hobi bahçelerine yeniden müracaat edenlerin başvuru sırasında ilk taksiti ödemeleri gerekecek.
Altınoluk ve Beştepeler hobi bahçelerine müracaatlar, 08 Şubat 2013 tarihine kadar devam edecek.
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