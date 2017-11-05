Hobi olarak başladı, siparişlere yetişemiyor

Kayseri’de yaşayan 40 yaşındaki Abide Yılmaz, ev ekonomisine katkı sağlamak için iş arayışı içerisine girdi. Eşinin tavsiyesi ile devlet desteği alarak istiridye mantarı yetiştirme tesisi kuran Yılmaz, gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. İşini büyüterek paketleme ve soğuk hava deposu kurmak için çalıştığını belirten Yılmaz, “Bu işe ilk başta hobi olarak başladık. Sonrasında eşimin tavsiyesi üzerine araştırdık ve devletimizin desteği olduğunu öğrendik. Ardından bu tesisi yaptık. Şuanda da mantarlarımız çıktı. Bu mantarın yetişmesi için nemin 85’in üzerinde olması lazım. Tesisimizi bunun üzerine kurduk. Yetiştirdiğimiz mantarları pazarlamada bir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten ürün yok satıyor. Kayseri’ye bile yetiştiremiyoruz. Kendi kendini sattıran bir ürün. Et ile yarışıyor. Protein ve sindirim sistemi açısından çok yararları olan bir mantar. Bundan sonra da tesisimizi büyüttükten sonra paketleme ve soğuk hava deposu yapmayı düşünüyoruz. Devletimizin desteğini alarak onları da başaracağız” ifadelerini kullandı.Ev hanımlarına tavsiyelerde bulunan Yılmaz, “Bayanlar bu işi yapamam demesinler. Herkesin yapabileceği bir iş. Herkese tavsiye ediyorum. Ev ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen ama ne iş yapacağını bilemeyen bayan arkadaşlarımızın hepsine tavsiye ediyorum” dedi.