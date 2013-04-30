Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ambar Mahallesi’nde bir dükkanda horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı. İhbarda belirtilen adreste ring kurarak tribün oluşturulduğu, seyirci ve bahisçilerin de bulunduğu bir ortamda bahis karşılığında horoz dövüştürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonda ring ve dövüş halinde bulunan 2 adet horoza el konulduğu, H.G. (38), M.T. (62), E.A.(58), S.D. (28), H.Ç. (63), İ.S. (36) ve Z.S. (25) isimli zanlıların yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (iha)
Horoz Dövüştürücüleri Yakalandı
Kayseri’de bir dükkan içinde özel tribün inşa edip bahis karşılığı horoz dövüştüren 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
30 Nisan 2013 Salı 13:16
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