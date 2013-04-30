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Horoz Dövüştürücüleri Yakalandı

Kayseri’de bir dükkan içinde özel tribün inşa edip bahis karşılığı horoz dövüştüren 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Horoz Dövüştürücüleri Yakalandı
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ambar Mahallesi’nde bir dükkanda horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı. İhbarda belirtilen adreste ring kurarak tribün oluşturulduğu, seyirci ve bahisçilerin de bulunduğu bir ortamda bahis karşılığında horoz dövüştürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonda ring ve dövüş halinde bulunan 2 adet horoza el konulduğu, H.G. (38), M.T. (62), E.A.(58), S.D. (28), H.Ç. (63), İ.S. (36) ve Z.S. (25) isimli zanlıların yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (iha)
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