HSYK'dan Açıklama Geldi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan yapılan açıklamada, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın açıklamasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldığı iddia edilen yolsuzluktan dolayı yürütülen soruşturmada, Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Dalan hakkında görevi kötüye kullandığı iddiası ile ihbarda bulunması üzerine, HSYK Üçüncü Dairesi tarafından ihbara ilişkin olarak hiçbir karşılık verilmediği, verilen kararın kendisine tebliğ edilmediğinin iddia edildiği kaydedildi.

Kayıtların incelenmesinin ardından iddia edilenin aksine, söz konusu kararın 18 Ağustos 2011 tarihinde resmi olarak tebliğ edildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.