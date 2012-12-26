Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

HSYK'dan Açıklama Geldi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından, Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Dalan hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

HSYK'dan Açıklama Geldi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’ndan yapılan açıklamada, CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın açıklamasında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldığı iddia edilen yolsuzluktan dolayı yürütülen soruşturmada, Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Dalan hakkında görevi kötüye kullandığı iddiası ile ihbarda bulunması üzerine, HSYK Üçüncü Dairesi tarafından ihbara ilişkin olarak hiçbir karşılık verilmediği, verilen kararın kendisine tebliğ edilmediğinin iddia edildiği kaydedildi.
Kayıtların incelenmesinin ardından iddia edilenin aksine, söz konusu kararın 18 Ağustos 2011 tarihinde resmi olarak tebliğ edildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.