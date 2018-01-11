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HÜDA PAR’DAN GAZETEMİZE ZİYARET

Kısa adı Hüda Par olan Hür Dava Partisi yöneticileri gazetemizi ziyaret ederek “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”müzü kutladılar. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük de bu nazik ziyaretlerinden dolayı tüm ekibi adına heyete teşekkürlerini iletti.

HÜDA PAR’DAN GAZETEMİZE ZİYARET
Kayseri İl başkanı Mehmet Çalhan, İl Başkan Yardımcısı Selahattin Burulday ve İncesu İlçe Başkanı Mahmut Kaya’dan oluşan partililer il genelindeki çalışmaları ve teşkilatlanma faaliyetleri hakkında bilgi verdiler.
İlle birlikte 6 ilçede teşkilat kurduklarını belirten İl Başkanı Çalhan, kalan ilçelerde de en kısa zamanda yönetimleri oluşturup binaları tutacaklarını belirtti. Çalhan, Kayseri İl Başkanlığının Devlet Hastanesi karşısındaki yeni yerinde faaliyet yürüttüğünü söyledi.
(Kayseri Gündem)
 
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