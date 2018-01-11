HÜDA PAR’DAN GAZETEMİZE ZİYARET

Kısa adı Hüda Par olan Hür Dava Partisi yöneticileri gazetemizi ziyaret ederek “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”müzü kutladılar. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Yörük de bu nazik ziyaretlerinden dolayı tüm ekibi adına heyete teşekkürlerini iletti.

11 Ocak 2018 Perşembe 10:24