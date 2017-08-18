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HÜDA-PAR’dan ‘Kudüs’ sergisi

HÜDA-PAR Kayseri Gençlik Kolları tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Kudüs İçin Yola Çık’ sergisi açıldı. 30 karikatür ve fotoğrafın olduğu sergi dün sona erdi.

HÜDA-PAR’dan ‘Kudüs’ sergisi
HÜDA-PAR Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Kaya sergi hakkında gazetemize yaptığı açıklamada şunları söyledi;
“HÜDA-PAR genel merkezin başlatmış olduğu ‘Kudüs İçin Yola Çık’ etkinliği kapsamında düzenlendi. Biz de Kayseri Gençlik Kolları olarak buna destek vermeye çalıştık. Sergide vurgulamak istediğimiz şey ümmetin bir araya gelmesi, Müslümanların bir çatı altında bulunması… Biz ne kadar bölük ne kadar ayrı isek, Siyonistler Müslümanları küçük parçalara ayırıp yok etme konusunda daha başarılı hareket ediyorlar. Bu başarıyı Müslümanların da sağlayabilmesi adına birlikte hareket etmeleri gerektiğinin vurgusunu yapıyoruz. Karikatürlerin bir kısmı Doğru Haber gazetesi çizeri Mikail Çiftçi’ye ait…
Sergimiz Kudüs’ün acısını, Mescid-i Aksa’nın çektiği zulümleri, Siyonist askerlerin çocuklara karşı yaptığı gaddarlığı anlatıyor. Tabi bu sergi bizim için bir etkinlik olarak başladı. İnşallah bu etkinliklerle sınırlı kalmayacak. Gerekirse Kudüs’e gitmek gibi bir planımız var. .”




Haber: Tuba Köksal
 
 
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