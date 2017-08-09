Hükümet kesenin ağzını açmalı

Toplu Sözleşme Görüşmelerinde, yaklaşık 20 milyon kişiyi temsil ettiklerini ifade eden Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, “Hükumet kesenin ağzını açarak taban aylığının artırılması, gelir vergisi kayıplarının telafisi, ek göstergenin yükseltilmesi, enflasyonun üzerinde yüzdelik zam, refah payı, 4b ve 4c lilerin kadroya geçirilmesi, gibi tekliflerimizin büyük bir kısmını kabul etmelidir” dedi.

Başkan Aydın Kalkan, 4. Dönem toplu sözleşmesinde dile getirdikleri talepleri şu şekilde sıraladı:

“Kümülatif olarak maaşlara en düşüğü yıllık yüzde 16.60 İki Yıllık yüzde 38.52 oranında zam yapılmasını içeren üç alternatifli teklifle masaya gittik. Kamu görevlilerinin maaşlarına, oransal zam (+Taban aylık ya da ek ödeme zammı)+refah payı+enflasyon farkı formülüyle zam yapılması teklifini masaya taşıdık. Enflasyon farkının 6 aylık dönem sonunda değil gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılmasını istiyoruz. Kamu görevlilerine büyüme oranının yüzde50’si oranında refah payı verilsin teklifini masaya taşıdık. Gelir vergisi oranındaki artışa dayalı maaş kaybının telafisini istiyoruz. Kıdem aylığı gösterge rakamının 5 kat artırılmasını istiyoruz. Yan ödeme katsayısının ve gösterge rakamlarının yüzde 50 artırımlı uygulanmasını istiyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinin 77 TL’den 102 TL’ye yükseltilmesini ve yetkili sendikaların üyelerine bir kat artırımlı (204 TL) ödenmesini teklif ettik. Eş yardımının 219 TL’den 410 TL’ye, çocuk yardımının 102 TL’ye yükselmesi teklifini masaya taşıdık. Kamu görevlilerine ilave doğum yardımı ödeneği verilmeli diyoruz. Ölüm yardımı ödeneğinde artış istedik. Kreş yardımı ödeneğinin hayata geçirilmesini ve 426 TL olarak ödenmesini istedik. Kamu görevlilerine 4.878 TL tutarında evlenme yardımı ödeneği verilmesini teklif ettik. Servis hizmetinin bütün merkez teşkilatlarında sunulmasını ve sunulamadığı hallerde ücretsiz toplu taşıma kartı ya da ulaşım ücreti ödenmesini istedik. Kamu yemekhanelerinde ve kamuya yemek hizmeti alımlarında ‘helal gıda sertifikası’ şartı uygulansın, kamu görevlilerinin yemek ücretlerinde artış yapılmasını istedik. Kamu görevlilerine; 2018 yılı için 200 TL, 2019 yılı için 300 TL nakdi giyecek yardımı yapılsın. giyecek yardımından istihdam türüne bakılmaksızın bütün kamu görevlilerinin yararlanmasını istiyoruz. Kamu görevlilerine ramazan ve kurban bayramlarında dini bayram ikramiyesi olarak bin 915 TL ödensin teklifini masaya taşıdık. Sosyal yardımların aylıksız izin döneminde de ödenmesini istedik. Kılık-kıyafete ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesini istedik. Fazla çalışma ücretlerindeki mevcut tutarların yüzde 100 artırılmasını istiyoruz. Bütün kamu görevlilerinin ek ödemelerinin 5 puan( 50 TL), bazı kamu görevlilerinin ek ödemelerinin ilave 5-12 puan (50 TL-120 TL ) artırılmasını teklif ettik. Kamu görevlilerinin emekli maaşlarında en düşük 475 TL ve emekli ikramiyelerinde en düşük 19 bin TL artış yapılmasını sağlayacak şekilde özel hizmet tazminatı yansıtma oranlarının artırılmasını istiyoruz. Kamu görevlilerinin öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecelere yükselmesine engel olan yasal ve idari düzenlemelerdeki sınırlamaların kaldırılmasını istedik. Harcırah kanunu kapsamında ödenen gündelik ve arazi tazminatı tutarlarının yükseltilmesini istedik. Sözleşmeli ve geçici personel statüsündeki kamu görevlilerinin memur kadrosuna geçirilmesi ve kadrolu istihdam edilmesi noktasındaki ısrarımızı teklif olarak masaya taşıdık. Kamu görevlilerine görev süreleri boyunca bir defa kullanılmak üzere ‘hac izni’ verilmesini istiyoruz.”

1 Ağustos’ta başlayan 4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinin tüm kamu görevlilerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Aydın Kalkan, “Aylıklara ilişki katsayılar üzerinden, ek ödeme ve taban aylığı üzerinden yapılacak artışlara ilave olarak; diğer mali haklar ile sosyal yardımlar ve bu tekliflerimiz arasında yer verdiğimiz yeni mali ve sosyal haklar bir arada değerlendirildiğinde tekliflerin başında yer verdiğimiz maaş tutarları ve zam oranları daha da artacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurum Haberi

