Hükümetimizin aldığı tedbirlerini destekliyoruz

KAYSO Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, “İstikrar ve güven ortamının olduğu her ülkede hem sermaye yatırımları açısından hem de yabancı ve yerli yatırımlar açısından çok daha iyi teşvik olarak değerlendirildiği ve bu konuda önemli yatırımların başlangıç noktası olduğunu biliyoruz. İstikrar ve güven varsa zaten herkes yatırımını yapıyor. Biz de hükumetimizin ve devletimizin bu konuda aldığı her türlü istikrar ve güvenlik tedbirine cani gönülden destek veriyoruz. Elimizden ne gelirse onu yapmaya gayret edeceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise, Kayseri sanayiinin gelişmesi için daha fazla ar-ge merkezi olması gerektiğini ifade etti. Kayseri'nin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verdiği ar-ge merkezleri desteklerinden yeterince yararlanamadığını dile getiren Başkan Büyüksimitçi, "2016 yılı Aralık ayı içerisinde ar-ge ve tasarım merkezleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın üst düzey bürokratları ile bir seminer yapmıştık. Temmuz ayı itibariyle Kayseri’deki ar-ge merkezimizin sayısı 6 oldu. Kayseri sanayisinin gelişmesi açısından önemli kriterlerden birinin de AR-GE merkezleri olduğuna inanıyoruz. Bizim ölçeğimizdeki bir ilin en az 15 ar-ge merkezi olması lazım. Kayseri Sanayi Odası olarak bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Üyelerimizi bire bir ziyaret ederek yılsonuna kadar bu sayıyı 15’e çıkartmak istiyoruz. Ar-ge merkezleri bizi yeni ar-ge’ler yapmaya, TÜBİTAK projeleri yapmaya, yeni buluşlar ve gelişmeler yapmaya zorluyor. Şimdi 4. Sanayi devrimini yapmayı konuşuyoruz. 4. Sanayi devriminde bizim sanayiciler olarak mutlak suretle yapmamız gerekenler var” diye konuştu.