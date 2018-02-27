HÜKÜMETİN SENDİKASI OLMAZ!

Tüm-İş Konfederasyonu hizmet binasında gerçekleştirilen basın toplantısına, Genel Başkan Mahmut Şahin’in yanı sıra, Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Faruk Fırat, Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Celal Adıgüzel ve Tüm-İş Konfederasyonu Hukuk Danışmanı Avukat Faruk Karakaya katıldı.Tüm-İş İşçi Sendikaları Konfederasyonunun, Türkiye’de 4’üncü sıradaki konfederasyon olduğunu, yeni söylemlerle yola çıktığını belirten Şahin, “ yıllarca aynı şeyleri tekrarlayıp, hiçbir mesafe kat edemeyen sendikalarımız ve konfederasyonlarımız yeni bir sendika ve konfederasyon çıkışını bir türlü hazmediyor. Ticarette, siyasette yalanları biliriz. Ama sendikacılıkta bir yalan duydum ki çok şaşırdım; sendika parası yalanı… Kendilerinden istifa edip bizim sendikalara üye olmak isteyen çalışanlara, ‘Eğer istifa ederseniz sendika paranızı alamazsınız’ diyen yalancılarla sendikacılık yapılamaz. Çalışanların şunu bilmesi lazım ki; sendika parası diye bir para yoktur. Toplu sözleşmeden doğan haklarınız vardır ve bu hakkı da söke söke alırsınız. Biz de sizin yanınızda oluruz. Onların bu söylemeleri sadece istifa korkularındandır. Çalışanı memnun etmek, çalışan için uğraşmak gibi bir kaygıları olmadığından sadece o baskıyla, para korkusuyla çalışanları sendikalarında tutmak istiyorlar.” şeklide konuştu.Sendikacılıkta diğer bir yalanın ise “hükümetin sendikasıyız” sözü olduğunu söyleyen Şahin, “Bu konuda hükumete ve hükumetin yetkililerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Başbakan, ilgili bakanlar; hakikaten bir sendika kurdunuz da bizim haberimiz mi yok? Bir sendikanız varsa biz de bilelim. Ama yoksa, ‘bütün sendikalara eşit mesafedeyiz’ diyorsanız, çalışanların üzerinden o baskı kalksın. Yoksa, hükümetin sendikasıyız yalanını söyleyenler, yaptıkları her hatada bu hatayı hükümete yamamış olacaklar. Bu durumun mutlaka açıklığa kavuşturulması gerekir.” dedi.