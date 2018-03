Hunat Hatun Medresesinin Çehresi Değişti

İçerisinde okuma salonları, hat, tezhip, ebru gibi pek çok sanatın icra edilebileceği bölümlerin yer aldığı Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulunan Başkan Özhaseki, burada sanatlarını icra eden vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

"BULUŞMA YERİ OLSUN"

Gezi ve incelemelerin ardından Kayserili yazar ve şairlerle sohbet toplantısında bir araya gelen Başkan Özhaseki, yenilenen Hunat Hatun Medresesi'nin Kayseri halkına hayırlı olmasını dileyerek "Bu mekan hepimizin buluşma, toplanma yeri olsun. Bu amaçla burada bir takım düzenlemeler yaptık. Buranın merkezi konumu da bu amaca katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Medrese'nin eski halinden çok farkı bir görünüme kavuştuğunu kaydeden Başkan Özhaseki, büyük gayretler sonucunda tamamlanan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

"Bu merkez sanat ve kültür erbabına hizmet verecek. Okuyan, düşünen ve yazan aydınlarımız bu merkezi kullanacaklar. Biz belediye olarak buranın sadece temizliğini, çaycılığını yapacağız. Hizmetini vereceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Özhaseki, Kayserili münevverleri Hunat Hatun Kültür ve Sanat Merkezi'ni aktif olarak kullanmaya davet etti.

KÜLTÜR SANAT PROJELERİNİ ANLATTI

Sohbet toplantısında Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri için yıllardır verdiği gayretlerin neticesinde kat ettiği mesafe de konuşuldu. Başkan Özhaseki, "Yıllardır emek verdiğimiz altyapıda uzun boylu bir sorun kalmadı. Üstyapıda çalışmalar, iyileştirmeler devam ediyor. Dört bir tarafta bir gayretin içindeyiz. Bu altyapı ve üstyapının üzerine kültürü, sanatı, estetiği, sporu bina etmek gerekiyor. Şu an Kayseri için böyle bir süreç yaşanıyor. Elimizde bu anlamda çok önemli projeler var. Kale İçi Kültür ve Sanat Merkezi'nin içine yapılacak Arkeoloji Müzesi, Selçuklu Müzesi yine Kayseri Lisesi içine kurulacak Milli Mücadele Müzesi ayrıca Kayseri Mahallesi Projesi Kayseri'deki kültür sanat projelerinden bir kaçı. Bunun dışında daha bir çok proje var. Bu projeler bizi anlatan içerisinde kendi kültür ve sanatımızı bulduğumuz projeler. Bir taraftan da biraz eğlence katalım bu işe diye Cırgalan'da yeni bir proje daha hataya geçirdik. Harikalar Diyarı diye adlandırdığımız bu yerde meşru her türlü eğlencenin yer aldığı bir ortam var. Harikalar Diyarı'nda hayvanat bahçesi, su kayağı parkı, eğlence dünyası, bilim merkezi, at binme alanları, lazer oyun merkezi gibi 10 ayrı bölüm bulunuyor. Bütün bunlara emek verirken aslında içimden şu geçiyor. Aslolan aslında şehirlerdir. Kültür, şehirlerde gelişir. Medeniyet buralarda kurulur. Eğer şehirler canlı olursa üretim olur. İnsanlar hareket ve bereket içinde hayatlarını devam ettirir ve bunun üzerine kültür sanat inşa edilirse, o ülkede her yer iyilik ve güzellikle dolar" şeklinde konuştu.

"BİRLİKTELİĞİMİZİ İLERİYE TAŞIYALIM"

Başkan Özhaseki, şehirlerin geleceğinin o şehirdeki yöneticilerin ufuklarıyla paralel olduğunu söyleyerek "O şehrin yöneticileri azimli, gayretli kendi içinde uyumlu ise işler iyiye doğru gidiyor. Biz, kendi aramızdaki ufak tefek hayatı algılama ve meşrep farklılığını bir renk körlüğü olarak görüp birlikteliğimizi daha çok ileriye doğru götürelim. Burası hepimizin keyifle buluşacağı bir yer olsun" diyerek konuşmasını noktaladı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet toplantısında Başkan Özhaseki, kendisine yöneltilen soruları da yanıtladı. Toplantının sonunda Başkan Özhaseki'ye bir ney ustası tarafından günün anısına ney armağan edildi.