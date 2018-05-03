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“Hür basın özgür toplumun teminatıdır”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ülkelerde basının hür olmasının özgür toplumun da teminatı olduğunu söyledi.

“Hür basın özgür toplumun teminatıdır”

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeni ile bir açıklama yapan Karaca: “Birleşmiş Milletlerin, 1993 yılında 3 Mayıs’ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul ettiğini hatırlatarak, “Bugün ne yazı ki, dünyanın bir çok ülkesinde basın evrensel kriterlerde bir özgürlüğe ulaşamamıştır. Türkiye'nin de dahil olduğu bir çok ülkede basın özgürlüğünü kısıtlayan engellemeler devam etmekte, bağımsız gazetecilik çalışmalarının yapılmasını olanaksızlaştıran kısıtlamalar devam etmektedir” dedi.



 “Basını özgür olmayan ülke”
Türkiye’nin basın özgürlüğü sıralamasında her geçen yıl daha aşağı sıralara indiğini ifade eden Karaca şunları söyledi. “Dünyada basın özgürlüğü sıralaması araştırmalarına göre  'basını özgür olmayan ülkeler' seviyesine inen ülkemizde mevcut tablo maalesef ortada. Basını hür olmayan bir ülkede toplum da özgür olamaz. Basın özgürlüğünün derecesi, bir ülkenin dünyadaki saygınlığı ve itibarı ile de doğru orantılıdır. TGF, ülkemizde bağımsız medya ve basın özgürlüğü mücadelesini kurulduğu günden bu yana sürdürmüş ve aynı kararlılıkla sürdürecektir."  (Kurum Haberi)

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