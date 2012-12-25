Hurda Araçlar Sokaktan Toplanıyor

Sokaklarda veya arazilerde sahipsiz olarak bulunan bakımsız, paslanmış, camları kırık ve özellikle mahalle çocukları açısından son derece tehlike arz eden hurda araçları belirli aralıklarla belediye olarak topladıklarını hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Halk ve Çevre sağlığına büyük önem veriyoruz. Özellikle söz konusu çocuklarımız olunca, bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz. Belediye olarak sokak ve arazilere bırakılmış olan sahipsiz oto veya benzeri araçlar mahalle sakinleri açısından da tehdit oluşturmaktadır. Çünkü bu araçlar hem paslanması, hem de cam artıkları ile elektrik kabloları açısından insan sağlığını zarar verebilir. Mahalle çocukları bu araçlarda oyun oynamakta bunun neticesinde çocuklar yaralanabilmektedir. Bu neden ile halk ve çevre sağlığı açısından bu araçları topluyoruz.” dedi.

Hurda araçların belediyenin çöp toplama biriminde çalışan ve ilçenin her gün sokak sokak gezerek çöp toplayan ekiplerce belinlendiğini ve zabıta birimince de tutanak tutularak belediyenin atölyesine götürüldüğünü belirten Büyükkılıç, Mahallesinde, bahçesinde veya arazilerde hurda araç görüp kaldırılmasını isteyenlerin 222 66 29 no’lu telefona bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

Büyükkılıç, bu çalışma ile aynı zamanda çevre dostu bir belediye olarak çevre ve görüntü kirliliğine de son verilmiş olunacağını sözlerine ekledi.