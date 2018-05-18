Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürdüler Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencileri, hurda malzemelerden çeşitli sanat eserleri tasarladı.

Heykel bölümü 3. sınıf öğrencileri tarafından çevre bilinci oluşturmak ve el becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında okulda atıl durumda olan metal eşyalar toplandı.

Yaklaşık 2 haftada toplanan, aralarında su vanaları, kesilmiş sac parçaları, tel, teneke, çelik boru, profil ve çeşitli metal parçalardan oluşan malzemeler, öğrenciler tarafından bir araya getirildi.

Hurda malzemelerle tasarım yapan 8 kişilik öğrenci grubu, insan veya hayvan soyutlaması kurgusuyla irili ufaklı yaklaşık 26 eser yaptı. Öğrencilerin eserleri, Hunat Hatun Medresesi'nde hafta sonuna kadar açık kalacak sergiyle sanatseverlerin beğenisini sunuldu.

Öğrencilerden Fatih Kahveci, AA muhabirine, eserlerinde özgün davrandıklarını ve çevre bilincine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hurda ve atıl durumdaki metalleri toplarken zorlanmadıklarını ve çevrelerinde bu tür malzemelerin çokluğuna dikkat çeken Kahveci, şöyle devam etti:

"Toplamda 26 eseri 8 kişi yaptık. Sınıf olarak bu eserleri yaptık. Birçoğunu atık materyallerle yaptık. Yaklaşık bir aylık bir süre zarfında yaptık bu eserleri. Eserlerimizde insan veya hayvan soyutlaması yapıyoruz. Yarasa, kuş gibi canlı varlıkların soyut çalışmalarını yapıyoruz. Çalışmalarımızı hurda dediğimiz atık materyallerle yaptık. Üniversitemizin hurdalığındaki atık malzemeleri ve okulda işe yaramayan parçaları topladık. Mesela mikroskobun camlarını, kullanılmayan vanaları ve atıl durumdaki sac parçalarını birleştirerek yaptığımız çalışmalar mevcut."

Kahveci, ayrıca hurda malzemeleri kullanarak okul bitimine kadar daha çok eser yapmak istediklerini ifade etti.

Diğer öğrenciler de hurda malzemelerle tasarım yaparak hem heykel alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi hem de çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

