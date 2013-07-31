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Hüseyin Akay: Hakkımız Olan Kotayı Alacağız

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bünyan ilçesinde pancar çiftçileri ile bir araya geldi.

Hüseyin Akay: Hakkımız Olan Kotayı Alacağız
Bünyan Belediyesi Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri’nde pancar çifçileri ve Şeker Yönetiminin yanı sıra Bünyan Kaymakamı Engin Aksakal Bünyan Belediye Başkanı Mehmet Özmen, oda başkanları iftar yemeğinde bir araya geldi.
Hüseyin Akay, “Sizlerin teveccühleri ile yeniden yönetime geldik bundan böyle aynı güvenle aynı şekilde çalışacağız. Bundan sonra karlı ve kaliteli şeker üretmek için nasıl çalışılması gerektiği üzerinde duracağız” dedi. Akay, çiftçilerin kota ve pancar fiyatları sorularını iftar yemeğinden sonra cevaplayarak, “Kota konusunu görüşeceğiz, elimizden giden bir kota var. Hakkımız olan kotayı geri alacağız” diyerek pancar birim fiyatını 10 lira olarak açıkladı.
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