Hutbe Okuma Yarışması

Melikgazi ilçesinde bulunan Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan yarışmada İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Milli Eğitimin amaçlarına uygun olarak mihrapta, minberde mesleki faaliyet ve uygulamalardaki başarılarını gösterdi.

Öğrencilerin mesleki, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirerek öz güven duygusu kazanmaları amaçlanan yarışmaya 10 okul katıldı.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler şu şekilde sıralandı:

1. Ahmet Özdere - Kayseri Anadolu İmam Hatip lisesi

2. Ali Demir - Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Rahmet ASGARİ - Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi

Dereceye giren öğrenciler, altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.