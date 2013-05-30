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Hutbe Okuma Yarışması

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İmam Hatip Liseleri’nin 11 ve 12. sınıflarında okuyan öğrenciler arasında hutbe okuma yarışması gerçekleştirildi.

Hutbe Okuma Yarışması
Melikgazi ilçesinde bulunan Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılan yarışmada İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Milli Eğitimin amaçlarına uygun olarak mihrapta, minberde mesleki faaliyet ve uygulamalardaki başarılarını gösterdi.
Öğrencilerin mesleki, sosyal ve kültürel yönden kendilerini geliştirerek öz güven duygusu kazanmaları amaçlanan yarışmaya 10 okul katıldı.
Yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler şu şekilde sıralandı:
1. Ahmet Özdere - Kayseri Anadolu İmam Hatip lisesi
2. Ali Demir - Ali Rıza Özderici Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Rahmet ASGARİ - Uluslararası Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dereceye giren öğrenciler, altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.
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