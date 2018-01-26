Hutbede Afrin için dua edildi

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde bulunan Hacı Mehmet Küçükçalık Camii, her cuma olduğu gibi bu cuma vakti de doldu, taştı. Cami’de yer bulamayan vatandaşlar yerlerin yaş olmasına rağmen cami avlusu ve bahçesinde namaz kılarken, Cuma hutbesinde ‘birlik ve beraberlik ruhu’ başlıklı konusu işlendi.

“ŞEHİTLİK VE GAZİLİK SEVDAMIZDI”

Hutbede, “Millet olarak büyük badirelerden, ağır imtihanlardan geçtik. Daha dün Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da vicdanı paslanmış, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçler, bizi tarih sahnesinden silmek amacıyla üzerimize geldi. 15 Temmuz’da tarihimizin en büyük ihanetlerinden birine maruz kaldık. Bu zor günlerde bizi muzaffer eyleyen muazzam bir gücümüz vardı. Bu güç, Allah’a olan sarsılmaz imanımızdı. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa olan aşkımızdı. Şehitlik ve gazilik sevdamızdı” denildi.

HUTBEDE ‘AFRİN’ DUASI

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerine dua edilen hutbede şunlar söylendi: “Rabbimiz! Okunan Fetih Sureleri hürmetine, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzdan, güvenlik güçlerimizden nusret ve inayetini esirgeme! Millet olarak bize zafer ihsan eyle! Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar lütfeyle! Allah’ım! Birliğimize, dirliğimize göz dikenlere, izzetimize, şerefimize kast edenlere fırsat verme! Milletimizi ve İslam ümmetini her türlü dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle! Rabbimiz! Terör ve vahşetten, kan ve gözyaşından, fitne, fesat ve bozgunculuktan beslenenlere karşı milletçe yekvücut olmayı nasip eyle! Asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapan, senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan bu aziz milleti sen mahcup etme.”

SABAH NAMAZINDA ŞEHİTLER İÇİN HATİM

Öte yandan 28 Ocak 2018 Pazar günü şehitler için hatim ve Türk Silahlı Kuvvetleri ordusunun muzafferiyeti dua yapılacağını belirten cami imamı, “Bu Pazar sabah namazı buluşmasına başta gençlerimiz olmak üzere bütün cemaatimizi Hunat Camimize bekliyoruz” dedi.