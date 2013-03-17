Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Huzurevi Sakinleri Moral Buldu

Kayseri Huzurevi sakinleri düzenlenen etkinlik ile moral buldu.

Huzurevi Sakinleri Moral Buldu
Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri, oyun havaları ile eğlendi. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve oyun havlarını dinleyen yaşlılar, şarkı ve türkülere eşlik etti.
Huzurevi sakinleri düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını ifade etti.
Bu arada, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, huzurevinde kalanları ziyaret etti.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.