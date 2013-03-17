Huzurevi Sakinleri Moral Buldu

Kayseri Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri, oyun havaları ile eğlendi. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve oyun havlarını dinleyen yaşlılar, şarkı ve türkülere eşlik etti.

Huzurevi sakinleri düzenlenen etkinlikten memnun kaldıklarını ifade etti.

Bu arada, Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup, huzurevinde kalanları ziyaret etti.