Huzurevi sakinleri öğrencilerle buluştu



Programa, Talas Kaymakamı Zeki Güney, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, huzurevi sakinleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje kapsamında öğrencilerin hazırladığı gösterileri keyifle izleyen Hacı Rukiye Gazi Oğlu Huzurevi sakinleri, unutamayacakları bir gün geçirdi.

Düzenlenen etkinlik hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, “Değerler Eğitimi kapsamında ‘Geçmişin Ulu Çınarları ile Geleceğin Aydınlık Fidanları Birlikte El Ele’ konulu programı, Talas Anadolu Lisemiz bir program düzenledi. Bu programda yaşlılarımız ile öğrencilerimizi bir araya getirerek onların tecrübelerinden ve birikimlerinden faydalanacaklar. Ayrıca bizim değerler eğitiminde ‘Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz’ sözü değerimizdir. Büyüklerimiz çok gün gördüler, bunların tecrübelerinden faydalanacağız. Büyüklerimizin düşkünlüklerini küçük görme yerine tam tersine onları kucaklayıp kaldıracağız ve bağrımıza basacağız. Çünkü, her insan yaşlandıkça tekrardan çocuk haline dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

İHA







