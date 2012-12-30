Huzurevinde Gangnam Stili Dans

Kayseri Kültürünü Tanıtma Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen moral gecesinde ‘Gangnam Style’ şarkısının çalınması ile birlikte huzurevinde kalan yaşlılar stres attı. Huzurevi sakinlerine moral vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yaşlı vatandaşlara Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve oyun havaları dinletildi.

Huzurevinde kalan vatandaşlar, dinledikleri müziklere eşlik etti. Etkinlikte son günlerde çok popüler olan ‘Gangnam Style’ adlı şarkının çalınmasıyla birlikte huzurevi sakinleri şarkıya eşlik ederek dans etti.

Öte yandan, Türk sanat müziği dinleyen bazı yaşlılar gözyaşı döküp duygulu anlar yaşadı. (iha)

