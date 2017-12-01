İç Anadolu yemeğini mutfakta yiyor



Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, Türkiye’nin 7 bölgesinde ev yaşamının nasıl şekillendiğini ortaya koymak üzere Adgager araştırma şirketiyle birlikte gerçekleştirdiği Ev Kullanım Alışkanlıkları çalışmasının sonuçlarını açıkladı.



İç Anadolu daha büyük evlerde oturuyor



Emlakjet araştırmasına göre Türkiye’de hanelerin % 35’i 120 metrekareden büyük, %28’i 100-120 metrekare arası, % 22’si 80-100 metrekare arası evlerden oluşuyor. Arazinin daha kolay bulunabildiği İç Anadolu bölgesinde metrekareler büyüyor ve 120 metrekareden büyük evlerin oranı % 45’e çıkıyor.



Türkiye’de özellikle 80’li yıllardan itibaren artan şehirleşme, sanayileşme ve modernleşme sürecinin bir sonucu olarak hanehalkı büyüklükleri 2-4 kişi arasında yoğunlaşmış görünüyor. Çekirdek ailenin hakimiyetini gösteren bu tabloya göre 2, 3 ve 4 kişilik hanelerin her birinin oranı % 26 olurken, 5 ve üzeri hanelerin oranı % 14. İç Anadolu Bölgesi’nde ise liderliği % 33 ile 4 kişilik haneler alıyor. Bunu % 27 ile 3 kişi, % 18 ile 2 kişinin yaşadığı haneler takip ediyor.



Aile içi sosyalleşmenin merkezi salon oldu



En güzel odanın misafirlere ayrıldığı evler geçmişte kalırken, özellikle batıda tüm alanlarının aktif olarak kullanıldığı bir dönem yaşanıyor. Türkiye genelinde yalnızca misafir geldiğinde kullanılan bir salonu bulunduğu söyleyenlerin oranı % 22 iken bu oran İç Anadolu Bölgesi’nde % 31’e yükseliyor. İç Anadolu’da hanelerin % 46’sında tüm aile bireyleri en çok salonda vakit geçiriyor. Salonu % 29 ile oturma odası izliyor.



Misafirlere özel oda ayırma oranı azalsa da Türkiye genelinde hala misafir ağırlama geleneği sürdürülüyor. Türkiye genelinde hanelerin % 63’ünde, İç Anadolu’da da % 62’sinde haftada 1 veya daha fazla misafir ağırlanıyor. Yılda 1-2 kez misafir ağırlayanların oranı Türkiye ortalamasında % 8, İç Anadolu’da % 10.



Balkon ve bahçede sosyalleşmeyi seviyoruz



Araştırmaya göre, balkon ve bahçeler evlerde nefes alınacak alanlar olarak görülüyor. İç Anadolu’da hanelerin % 93’ünde balkon ya da bahçe bulunurken, bu alanları aileyle vakit geçirmek, yemek yemek, misafir ağırlamak gibi sosyalleşme amaçlı kullananların oranı % 52. Çamaşır asmak ve sigara içmek için kullananlar % 34 iken, depo haline getirenlerin oranı yalnızca % 6. Bu da bir dönem hayli yaygın olan balkonu kapatarak ev kullanım alanına katma eğiliminin gerilediğini gösteriyor.



Geceleri yatak odasına dönüşen oturma odaları geride kalıyor



Emlakjet’in araştırması hane sakinlerinin kendi odalarına sahip olma oranının arttığını ortaya koyuyor. Oturma odasının geceleri uyumak için kullanıldığı hanelerin oranı hem Türkiye genelinde hem İç Anadolu’da % 36 seviyesinde bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye genelinde hanelerin % 93’ünde, İç Anadolu’da % 95’inde bir odada en fazla 2 kişi uyuyor.



İç Anadolu’da mutfak evin önemli merkezlerinden biri



İç Anadolu’da, Türkiye geneline paralel olarak ayrı bir yemek odasına sahip olma oranı % 3 ile çok düşük seviyede bulunuyor. Bölgede yemek yemek için en çok tercih edilen alan olarak % 55 ile mutfak öne çıkıyor. Bu oran, % 45’lik Türkiye ortalamasının hayli üzerinde.



Mutfaklar, aile içi sosyalleşmede de unutulmayan alanlardan. Katılımcıların Türkiye genelinde % 14’ü, İç Anadolu’da % 20’si aile bireylerinin en çok mutfakta vakit geçirdiğini söylüyor. Bu sonuçlar birlikte yemek hazırlanan, yenen ve sonrasında sohbet edilen mutfak kullanımının varlığını ortaya koyuyor.



Tüm Türkiye evin yaşanabilir olmasında lokasyonun önemi konusunda hemfikir



Emlakjet araştırmasına katılanların % 74’ü, İç Anadolu’da % 76’sı bir evi yaşanabilir kılan en önemli özelliğin lokasyonu olduğunu belirtiyor. Lokasyon tüm Türkiye’de en öne çıkan unsur olma özelliğini koruyor. Emlakjet ilanlarında aranan evin hem fiziksel hem sosyal konumu hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşılabiliyor. İlanların yakın mesafedeki önemli yerlere uzaklığını ve ulaşım yollarını gösteren “Ulaşım Bilgisi”, evin çevresindeki sosyal ve kültürel ortam hakkında bilgi sunan “Çevrede Ne Var” ve Endeksa iş birliği ile sunulan evin bulunduğu bölgenin nüfus yoğunluğu, yaş ortalaması, eğitim düzeyi, seçim sonuçları gibi verileri içeren “Bölgesel Analiz” ev arayanların doğru lokasyonu seçmesi açısından önemli destek sunuyor.



“Herkesin yaşam tarzına uygun evleri bulması için altyapımıza yatırım yapıyoruz”



Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları belirtti;



“Günümüzde ev barınma ihtiyacının çok ötesinde bir anlam taşıyor. Kendimizi yansıttığımız bir yuva; öznel ve kişisel bir alan olarak evin farklı bölümlerini nasıl, ne amaçla kullandığımız yaşam tarzımıza ilişkin ipuçları veriyor. Emlakjet olarak herkesin hayal ettiği evi bulması için teknolojik altyapımıza yatırım yapıyor, ev arayanlara yaşam tarzlarına uygun çözümler sunmak amacıyla en yaratıcı hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ev Kullanım Alışkanlıkları araştırmamız da ülkemizde hanehalklarının yaşam alışkanlıkları ve beklentilerini ortaya koyan kapsamlı bir çalışma oldu.



Hanehalklarının giderek küçüldüğü bir dönemdeyiz. TÜİK verileri de 2016 itibariyle hanehalkı büyüklüğünün ortalama 3,5 kişi olduğunu gösteriyor. Bu büyüklüğün en yüksek olduğu iller 6,7 ile Şırnak, 5,9 ile Hakkari ve 5,8 ile Şanlıurfa şeklinde sıralanırken, en düşük olduğu il 2,7 ile Çanakkale. Araştırmamızın sonuçları da bu verilerle paralel. Türkiye geneli açısından değerlendirdiğimizde misafirlere özel salonların giderek ortadan kalktığını, evin her alanının tüm ev sakinlerinin kullanımına açıldığını, oldukça geniş evlerde daha az nüfuslarla yaşadığımızı, balkonları kapatıp eve katmak yerine sosyalleşme ve nefes alma alanı olarak değerlendirdiğimizi görüyoruz. Sonuçların genel olarak Türkiye ile paralel seyrettiği İç Anadolu Bölgesi’nde en ayırt edici özellik, mutfakların hem yemek yeme hem sosyalleşme amacıyla daha etkin kullanılması.”



(Kurum haberi)



