Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İçmek İçin Dediler Ama...

Kayseri’de 4 kilo 250 gram esrar maddesi ile yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yargılanan 3 kişiye 5’er yıl hapis cezası ve 10’ar bin TL para cezası verildi.

İçmek İçin Dediler Ama...
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan zanlılar M.D., M.D. ve Ö.A. hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan zanlılar, Diyarbakır’dan 4 kilo 250 gram esrarı içmek için satın aldıklarını, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını ifade etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama neticesinde, M.D., M.D. ve Ö.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle zanlılara 5’er yıl hapis ve 10’ar bin TL para cezası verdi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.