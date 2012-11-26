İçmek İçin Dediler Ama...

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu yargılanan zanlılar M.D., M.D. ve Ö.A. hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan zanlılar, Diyarbakır’dan 4 kilo 250 gram esrarı içmek için satın aldıklarını, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını ifade etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama neticesinde, M.D., M.D. ve Ö.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle zanlılara 5’er yıl hapis ve 10’ar bin TL para cezası verdi. (iha)

