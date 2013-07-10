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İftara Yetişmek İsterken Kaza Yaptılar

Kayseri’de dün iftar öncesi 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İftara Yetişmek İsterken Kaza Yaptılar
Edinilen bilgiye göre dün akşam Sivas Caddesi’nden gelen 53 yaşındaki R.C.’nin kullandığı 07 HBZ 74 plakalı otomobil ile Tuna Caddesi’nden gelen Ş.K. (22) yönetimindeki BL.KK 38 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobiller kullanılamaz hale gelirken, yaralanan Ş.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü R.C. ise ayakta tedavi edildi. Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. (iha)
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