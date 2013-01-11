İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım

Bahçeşehir Koleji Kayseri İlköğretim ve Ortaöğretim Bölüm Müdürü Uğur Abdullah Özkaldı, ‘keşke olsaydı’ projesi sayesinde, yüze yakın öğrencinin dileğini gerçekleştiren Bahçeşehir Koleji velilerine ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bahçeşehir Koleji Kayseri İlköğretim ve Orta Öğretim Bölümü ile okul aile birliği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ‘keşke olsaydı’ projesi ile, okulun yakınında bulunan Vali Saffet Arıkan Bedük İlköğretim Okulu’ndaki yüze yakın ihtiyaç sahibi öğrencilerin dilekleri gerçek oldu. Öğrenciler, ‘keşke olsaydı’ diye başlayan dilek cümlesi ile, neyi olmasını istiyorsa onu yazdı ve bu küçük mektuplar Bahçeşehir Koleji salonuna konulan dilek ağacının dallarına asıldı.

Okula gelen veliler, dilek ağacından rasgele zarfları seçti. Bu zarflarda yazılı olan talepleri, en kısa sürede alıp okul yönetimine teslim edecek olan veliler, projeye destek verdi.

Bahçeşehir Koleji Kayseri İlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü Uğur Abdullah Özkaldı yaptığı açıklamada, “Velilerimizin duyarlılığı ile yüze yakın dilek sahibi öğrenci keşke olsaydı diye başlayan cümlesinin sonundaki isteklerine kavuştu. Velilerimiz Pazartesi gününe kadar hediyelerini bize teslim edecekler. Biz de bahsi geçen okula götürüp öğrencilere dağıtacağız. Dileğimiz diğer okullar da benzer projelerle, zor durumda olan öğrencileri tespit edip, rencide etmeden bu şekilde sevindirirler. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu.