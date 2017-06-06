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İki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nda, Bylock kullancısı olduğu belirlenen 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İki bakanlıkta FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY'ye ilişkin soruşturmalar kapsamında, tamamı 'ByLock' kullanıcısı olan Ulaştırma Bakanlığı'nda görevli 17 kişiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı işlemleri bu sabah erken saatlerden itibaren başlatıldı.

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FetöBylockMilli EğitimUlaştırmaBakanlık
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