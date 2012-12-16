İkinci El Oto Satıcıları Sıkıntıda

Otomotiv sektöründe yıl sonu yaşanan kampanyaların ikinci el otomobil satan esnafı etkilediğini ifade eden Oto Galericiler Sitesi Başkanı Bilal Atabey, “Otomotiv sektörünü 2012 yılı içerisinde değerlendirecek olursak, yapılan çalışmalar neticesinde sıfır otomobilde yaşanılan kampanyalar, görsel ve yazılı medya 0 faizle 24 aya varana kadar vade yapıldığını ilan ediyor. Araç satımı ve şimdi al sonra ödemeye başla diye yapılan kampanyalar biz ikinci el otomobil satanlara zarar veriyor. İkinci el otomobil satıcıları durma noktasına geldi” şeklinde konuştu.

Atabey, “Sıfır otomobilin satıldığı kadarının iki katı ikinci el satılmaktadır. 2011 yılında 850 bin araç satılmış. 2012 yılında 750 bin araç satılmış. İkinci elin satıldığı piyasaya en büyük etkiyi sıfır otomobilde yaşanan deprem niteliğindeki indirimler, bizim otomobil piyasasını alt üst etmiştir. Bundan dolayı bizim çok büyük sıkıntılarımız var” diye konuştu.