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İkinci Rus turist kafilesi de Kayseri'ye geldi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezine ikinci Rus turist kafilesi dün akşam saatlerinde geldi.

İkinci Rus turist kafilesi de Kayseri'ye geldi
29 Aralık Cuma günü 224 Rus turistin ardından dün akşam 221 Rus turist, Moskova-Kayseri arasında başlayan direk charter seferi ile Kayseri'ye geldi. Rus turistlerin kış turizmi için her hafta Kayseri'ye gelmeye devam edeceğini ifade eden Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, ilk kafileyi karşıladığında "Son yıllarda yapmış olduğumuz uluslararası tanıtım çalışmaları ve fuar katılımları artık somut neticelerini verdi. Bugün de Moskova’dan Kayseri’ye direkt uçuşla yabancı misafirlerimiz gelecek. Hem şehrimizin kültürel envanterini görecekler hem de şehrimizin emsalsiz mutfağından tadacaklar" demişti.
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