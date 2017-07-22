İklim kampları başladı

Proje kapsamında iki yıllık süre içerisinde Eskişehir, Denizli, Manisa, Antalya, Mersin, Niğde, Kastamonu, Çorum, Rize, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Sivas, Kayseri ve Van olmak üzere 18 ilde öğrenci ve öğretmenler ile öğretmen adaylarının iklim değişikliği konusundaki farkındalığının artırılması amacıyla eğitim programları ve seminerler düzenlendi.
Geçtiğimiz sene Konya'da ve Eskişehir'de gerçekleştirilen iklim kampları; bu sene de Ankara Hacettepe Üniversitesi Kampüsünde düzenleniyor. 9 Temmuz - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek birer haftalık 6 kamp ile 120 ortaokul öğrencisine uygulamalı olarak iklim değişikliği konusunda güncel bilgilerin verilmesi, eğitsel etkinliklerle iklim değişikliği sorunun öneminin anlatılması ve öğrencilerin bu hayati sorunun çözümüne ortak olmaları için farkındalık düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.
İklim kamplarında ayrıca öğrencilere, iklim değişikliği sorununun çözümüne ortak olmalarını sağlamak için doğal kaynakların ihtiyaçlar oranında tüketilmesi için bireysel olarak yapılabilecekler, alınacak toplumsal önlemler ve öğrencilerin birer iklim gönüllüsü olarak sergilemeleri gereken davranışlar konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilere projenin internet sitesinden (http://www.iklimicindegisin.org/) ulaşılabiliyor.
Kurum Haberi
Geçtiğimiz sene Konya'da ve Eskişehir'de gerçekleştirilen iklim kampları; bu sene de Ankara Hacettepe Üniversitesi Kampüsünde düzenleniyor. 9 Temmuz - 18 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek birer haftalık 6 kamp ile 120 ortaokul öğrencisine uygulamalı olarak iklim değişikliği konusunda güncel bilgilerin verilmesi, eğitsel etkinliklerle iklim değişikliği sorunun öneminin anlatılması ve öğrencilerin bu hayati sorunun çözümüne ortak olmaları için farkındalık düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.
İklim kamplarında ayrıca öğrencilere, iklim değişikliği sorununun çözümüne ortak olmalarını sağlamak için doğal kaynakların ihtiyaçlar oranında tüketilmesi için bireysel olarak yapılabilecekler, alınacak toplumsal önlemler ve öğrencilerin birer iklim gönüllüsü olarak sergilemeleri gereken davranışlar konusunda bilgi verilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilere projenin internet sitesinden (http://www.iklimicindegisin.org/) ulaşılabiliyor.
Kurum Haberi