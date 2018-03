İkram çeşmesi yüz güldürüyor

2015 yılında hayata geçirdiği ikram çeşmesiyle Türkiye’ye model olan Kocasinan Belediyesi, mevsimine göre vatandaşlara sıcak çorba, salep, şerbet ve limonata ikramında bulunuyor. Portatif olarak taşınabilen İkram Çeşmesi vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve etkinliklerde ilçe sakinlerine hizmet veriyor. Vatandaşlar çoğu zaman ikramlarını Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın elinden alıyor. Başkan Çolakbayrakdar, ikramlarımızla ilçe sakinlerinin yüreklerine dokunarak gönül birliği oluşturduklarını söyledi.



Soğuk kış günlerinde ikram edilen bir bardak salep yada çorbanın, vatandaşlarla belediye arasında sıcak bir ilişki kurduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra her alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü bünyesindeki İkram Çeşmesi, vatandaşlarımızın büyük beğenisini topluyor. Her sabah hastane önünde ve etkinliklerde vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Ayrıca her Cuma Namazı sonrası farklı camilerimizde cemaatimize sıcak çorba ikramda bulunurken; Ramazan ayında ise Osmanlı geleneğimizi yaşatarak, ramazan şerbeti ikram ediyoruz” ifadelerini kullandı.



İkram çeşmesinden faydalanan vatandaşlar ise “Kocasinan Belediyesi’nin en güzel hizmetlerinden biri olan İkram Çeşmesi’yle sabahın soğuk saatlerinde sıcacık çorbayla içimiz ısınıyor. Bu hizmetleri bizlere sunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İHA