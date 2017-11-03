İktibas "Pazar Sohbetleri" başlıyor

İlk hafta konuk olarak İktibas Çizgisi Yayın Kurulu Üyesi Abdullah Pamuk’un katılacağı sohbetin konusu ise “Ilımlı İslam’ın Versiyonları.” olacak.
Vatan Caddesi’ndeki İktibas Çizgisi Kayseri Bürosu’nda gerçekleştirilecek sohbet 5 Kasım 2017 Pazar günü saat 11.00’da başlayacak. Programa ilgi duyan herkes davetli.
Kayseri Gündem
Vatan Caddesi’ndeki İktibas Çizgisi Kayseri Bürosu’nda gerçekleştirilecek sohbet 5 Kasım 2017 Pazar günü saat 11.00’da başlayacak. Programa ilgi duyan herkes davetli.
Kayseri Gündem