İl Emniyet Müdürlüğü Türkiye 3’üncüsü

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik olgusunda farkındalık oluşturmak, insanların bulundukları çevrede kendilerini rahat ve huzurlu hissetmelerini sağlamak, şehit ve gazi çocuklarımız ile engelli, sosyal desteğe ihtiyaç duyan, sportif ve kültürel etkinlikler için yeterli imkân bulamayan, toplumsal korumaya gereksinimi olan çocuk ve gençleri sosyalleştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamaları gerçekleştiriyor.



2017 yılında uygulamaya konulan proje ve faaliyetlere ilişkin; Silah Atmayalım Yaşamları Karartmayalım Projesi, Trafikte Eğitimli Çocuklar Projesi, Dilenciliği Meslek Edindirmeyelim Projesi, Sıcak Yuvam Projesi, Öğrencilerimiz Geleceğimiz Projesi, Pencerem Kapım Güvenli Yapım Projesi, Telefonla Dolandırıcılık Mağduru Olmayalım Projesi, İpeksi Dokunuş İle Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller Projesinin uygulamalarına devam edildi. 2017 yılı içerisinde de; Herkesin Bir İşi Olsun Projesi, Emniyetle Engelsiz Yarınlar Projesi, Hayalimdeki Gelinliğimi Dikiyorum Projesi ve Bir Kalbe Dokunuş Projesi hazırlandı.



Ayrıca “Her Şey Bir Umutla Başlar” Projesi içerisinde yer alan 14 alt faaliyette İl Dışı Gezi, Konferans, İl içi İlçe gezileri, Hobi Bahçesi, Sinema, Sportif Etkinlikler, Meslek Edindirme, Öğrenci Bilgilendirmeleri, Zenginleştirilmiş Kütüphane, Trafik Koridoru, Kuş Evleri, Taekwondo Lisans edindirme ve Fahri Velilik faaliyetleri gerçekleştirildi.



Mahalle ve site-apartman sakinlerine yönelik yapılan 262 huzur toplantısı, Öğrencilere, esnaflara, resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapılan 869 bilgilendirme toplantısı yapıldı. Ev, işyeri, okul, resmi kurum, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik 70.952 bilgilendirme çalışması düzenledi.



Toplum Destekli Polislik uygulamaları ve yıl içerisinde uygulamaya konulan faaliyet ve çalışmalara ilişkin olarak her biri farklı konular olmak üzere ulusal ve yerel yazılı basında 80 haber içeriği, TV görsel haber kuşağı saatlerinde ise 23 haber içeriği yayınlandı.

2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen Toplum Destekli Polislik uygulamalarında 153.106 adet materyal dağıtılmış, yapılan faaliyetler ve projeler çerçevesinde 292.370 kişiye ulaşıldı.



Kurum Haberi

