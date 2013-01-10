İl Kordinasyon Kurulu Toplandı

Toplantının açılışında konuşan Vali Şerif Yılmaz, 2013'ün ilk Koordinasyon Kurulu toplantısını yaptıklarını ifade ederek, ''Bu toplantımızda daha çok, 2012'de yapılan son toplantının bir değerlendirmesini yaparak 2013 yılı için planladığımız projelerimizi ele alacağız. Kayseri'de 140 milyon liralık yatırımla tarım ilk sırada gelirken, ulaştırma ve eğitim alanındaki yatırımlar onu izliyor'' dedi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında daha sonra kurumların yatırım ve projeleri hakkında bilgiler verildi. Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Cengiz Tekinsoy bilgiler aktarırken, İl Özel İdaresi'nin çalışmalarını da Genel Sekreter Mustafa Atsız anlattı. DSİ 12. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Fuat Eker, DSİ'nin yaptığı yatırımlar ile devam eden yatırımları hakkında bilgiler verdi. Eker, Balıkesir Bölge Müdürü olarak atandığını da belirterek, Kurul üyelerine veda etti.

Devlet Demir Yolları (DDY) 2. Bölge Müdür Yardımcısı Halil Korkmaz, Ankara-Kayseri demiryolunun Kayseri girişinden itibaren Kuzey Çevre Yolu paraleline taşınması işini yapan firmanın, Ankara'da başka bir iş aldığı için bu çalışmasını durdurduğunu ifade ederek, ''Zaman aşımı nedeniyle firmaya gerekli hukuki müeyyideler uygulanıyor'' dedi.

Hemzemin geçitlerin vatandaşlar tarafından uygun kullanılmadığını, hatta pek çok yerde hemzemin geçit yerine, demiryolunun herhangi bir bölgesinden karşıya geçildiğini ifade eden Korkmaz, hemzemin geçitler yerine, alt geçit ya da tünel yapılmasının daha uygun olacağını belirtti.

Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2008-2012 yılları arasında yürütülen ağaçlandırma seferberliği sayesinde Kayseri'de 34 bin 662 hektarlık alanda 28 milyon 554 bin fidan dikiminin gerçekleştirildiği de vurgulandı.

Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, toplantının son bölümünde, Haziran ayında Türkiye'de yapılacak U-20 Dünya Şampiyonası'nın açılış maçı ile çeyrek final maçı dahil toplam 6 maçın Kayseri'de yapılacağını ifade ederek, şimdiden ilgili bütün kurum ve kuruluşların hazırlıklarını kısa sürede tamamlaması gerektiğini bildirdi.