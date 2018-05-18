İl Müftüsü Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldırdı İsrail’in saldırısı sonucu şehit olan Filistinli kardeşlerimiz için ilimiz genelindeki tüm camilerde öğle namazı öncesi sala okundu. İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven tarafından da Hunat Camii’nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Hunat Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Hunat Camii İmam Hatibi Metin Yalçınkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın mesajını okudu. Bu mesajda şu ifadelere yer verildi: “Uluslararası hukuku hiçe sayan gözü dönmüş bir anlayış, Kudüs’ü işgalci bir topluluğa teslim etme adına tam bir vahşet uygulamaktadır. Mübarek Ramazan-ı Şerif’in arefesinde Gazze’de elinde ve yüreğinde iman ve cesaretinden başka bir şey olmayan onlarca masum insan bütün dünyanın gözü önünde hunharca katledilmişlerdir. Elbette hiçbir zorbalık, Filistin’in, Gazze’nin ve Mescid-i Aksa’nın özgür geleceğine engel olamayacaktır. Allah’ın çevresini mübarek kıldığı bir şehri hiçbir zalim güç kirletemeyecektir. Bütün zalimler kendi yaktıkları ateşin kurbanı olmuştur ve tarih nice zalim ve zorbanın helak oluşuna şahittir. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman mazlum Filistin halkının yanındadır ve onlara her türlü desteği vermeye devam edecektir. Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı Ramazan ikliminde kalplerimizi ve dualarımızı Filistin için de birleştirmemizi istirham ediyor, Yüce Rabbimden inayetini bizlerden esirgememesini niyaz ediyorum.” Daha sonra İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven şehit olan Filistinli kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldırdı ve tüm şehitler için dua etti.

Daha sonra İl Müftümüz Güven, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 7 bin kişinin katıldığı Kayseri-Filistin platformu tarafından düzenlenen programa katıldı.

Programda Melikgazi İlçe Müftüğü’ne bağlı Cıncıklı Camii İmam Hatibi İlyas Koç tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası İl Müftümüz Sayın Güven tarafından şehit olan Filistinli kardeşlerimiz için dua yapıldı ve gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

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