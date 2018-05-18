İl Müftüsü iftarını hafız öğrencilerle açtı İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Ramazan ayının ilk iftarını Melikgazi İlçe Müftülüğü’ne bağlı hafızlık yapan Ahmet Poyraz Yatılı Erkek Kur’an Kursu öğrencileriyle yaptı.

İftar yemeği sonrası topluca kılınan akşam namazı sonrası İl Müftüsü Şahin Güven, öğrencilerle kısa bir sohbet etti. Sohbetinde, “Kur’an-ı Kerim, nazil olmaya başladığı ilk geceyi bin aydan daha hayırlı gece haline getirdi. Kadir gecesi ki, Kur’an’ın nazil olmaya başladığı gece bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesine bu anlam ve önemi veren şey Kur’an’ın nazil olmaya başlamasıdır. Aynı Kur’an nazil olmuş olduğu Ramazan ayını onbir ayın sultanı yaptı. Yine bu Kur’an, nazil olmuş olduğu insanı “Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.)’i” âlemlere Rahmet eyledi. Ama aynı Kur’an bizim kalplerimize, gönüllerimize de nazil olmalıdır; bizi de eşref-i mahlûkat haline getirmelidir. İnsanı ya esfel-i sefilin ya da eşref-i mahlûkat yapan inancı ve inandığı değerleri yaşamasıdır”dedi.

“KUR’AN, YAŞANDIĞI ZAMAN SAHİBİNE HAYAT VERİR”

Kur’an, kalplere şifa verdiğini ifade eden Müftü Güven, şöyle konuştu: ““Sizler burada Kur’an-ı Kerim’i ezberlemeye, hafız olmaya çalışıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Kur’an-ı Kerim’in anlamını ve ahkâmını sizlere hocalarımız anlatmalı, tabi önce onlar yaşamalı. Sizler Kur’an-ı Kerim’in ahkâmını ve ahlakını öğrenmeli ve hayatlarınızda yaşamalısınız. Çünkü Kur’an, yaşandığı zaman sahibine hayat verir. Kur’an, insanlara rehber ve yol göstericidir. Kur’an’ı, okumalı, anlamalı ve hayatımızda yaşamalıyız. Yaşarken de ihlâsla ve samimiyetle yaşamalıyız. Bir insan Kur’an’a ne kadar hizmet ederse Kur’an’da onu o kadar yüceltir. Yüce Mevla hepimizi Kur’an’ın hizmetkârı eylesin.”

Ahmet Poyraz Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda hafızlık yapan 75 öğrencinin katıldığı iftar yemeğine, İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdülkadir Kabdan, davetliler, Kur’an kursu öğrencileri ve öğreticileri katıldı.



