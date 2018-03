İl Sağlık Müdürü Benli: “SAĞLIK ÜSSÜNÜ KAYSERİ’YE TAŞIYACAĞIZ”

“Halk acil servisini gereksiz meşgul etmesin”

Kayseri’nin acil sağlık hizmetlerinde hem sarı, hem yeşil hem de kırmızı alanda bekletmeme süresinde ilk beşte olduğunu ve acil hizmetlerinde niteliği daha da artırmak için gayret sarf ettiklerini belirten İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli “Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017 yılında 4 milyon 48 bin 855 muayene yapılmıştır. Bunun 848 bin 603’ü acil girişidir. Yaklaşık yüzde 21 oranında acil girişimiz var. Bu, acil için yüksek bir oran. Ayrıca 73 bin 414 ameliyat yapıldı. Acile gelenlerin içerisinde yapılan bir çalışmaya göre, yüzde 84'ünün acil vaka olmadığını tespit ettik. Bu konuda biraz bilinçlenmemiz gerekiyor. Halkın acil servisleri gereksiz yere meşgul etmemesi gerekiyor. Önce aile hekimliklerimizi kullanmamız gerekiyor. Aile hekimliğinin etkinliğini artırmak açısından çok önemli. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Çünkü imkânlar bizim imkanlarımız. Sınırsız imkan diye bir olay yok. Her şey sınırlı. Bu konuda dünyada basamaklandırma sistemi vardır. Şu an bizim sistemimiz basamak atlamaya izin veriyor. İnsanlar aile hekimine gitmeden hastaneye gidebiliyorlar. Yurt dışında böyle bir sistem yok.” şeklinde konuştu.

“Kayseri’yi lojistik üssü olarak kullanacağız”



Acil sağlık hizmetleri konusunda Ortadoğu ve Bölgemizin lojistik üssü şu anda Ankara olduğunu ama bu üssü Kayseri’ye taşımak için çalıştıklarını söyleyen Benli, kargo uçağı Kayseri’den kalkıyor. Lojistik üssünün Kayseri’ye getirilmesiyle ilgili çalışma başlattık. Kayseri’de havaalanına yakın alanlarımız var. Umuyoruz ki Kayseri’yi lojistik üssü olarak kullanacağız.” dedi.



“3 farklı yerleşkede sağlık hizmeti”

Kayseri’nin 3 farklı yerinde sağlık hizmeti başlatacaklarını belirten Benli, Yine Halk Sağlığı Başkanlığımızın altında göçmenlere yönelik olarak Avrupa Birliği tarafından da desteklenen ve Cumhuriyet, Danişmentgazi Mahallesi ile Hunat Göçmen Sağlığı Merkezinde olmak üzere 3 farklı yerleşkede sağlık hizmeti başlatacağız. Burada çalışanların hepsi, doktor da dahil olmak üzere göçmen olacak. Buranın finansmanını Avrupa Birliği yapıyor, ayrıca biz üzerine organizasyon ücreti alıyoruz. Burası kısa sürede aktif hale gelecek.” İfadelerini kullandı.





Şehir hastanesi

İldem tarafında yapılacak olan 300 yataklı hastanenin arsa probleminin çözüldüğünü söyleyen Benli, bu hastanenin en kısa zamanda yapımına başlanacağını belirterek şehir hastanesi hakkında da şu bilgileri verdi;

“Yüzde 98 oranında yapımı tamamlanmış olan Şehir Hastanemize taşınmayla ilgili faaliyetlerimiz sürüyor. Ankara’dan ekipleri geldi, yine bu ayın sonunda bir ekibimiz daha gelecek. Şehir Hastanesi sürecini hızlı bir şekilde tamamlamak ve bir an önce taşınmak istiyoruz. Personel destek hizmetlerimizde şu anda önceliğimiz taşeronların kadroya geçirilmesi ile ilgili süreç. Bu kapsamda bin 880 işçimiz kadroya geçebilecek pozisyonda. Kadroya geçemeyen ve yıllardır bizimle çalışan 200 küsur işçimizle ilgili de hak mağduriyeti yaşanmaması için listeyi ilgili makamlarla görüşeceğiz. Bir yandan da bu konuyu takip ediyoruz.”

“AMATEM kapasitesi artacak”

Bütün ekibin 7/24 esasına göre çalıştığını belirten Benli sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ayrıca Halk Sağlığı Başkanlığımızın altında aile hekimliği hizmetlerimiz devam etmektedir. Eksik olan aile hekimliği birimlerimizi aktive ediyoruz. Bu ay 9 birimlik bir yerleştirme yaptık. Önümüzdeki ay da 21 birimlik bir yerleştirme devam edecek. AMATEM ‘in kapasitesini ilk etapta yüzde 50, daha sonraki süreçte yüzde 100 artırmak için çalışacağız. Ancak, dünyada da bilindiği üzere AMATEM’lerin madde bağımlılığındaki başarısı yüzde 5 oranında. Bu, sağlık, eğitim ve emniyet ayağı da olan çok boyutlu toplumsal bir sorun. O nedenle bu soruna hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin, İstanbul’da profesyonel rehabilitasyon merkezleri Büyükşehir Belediyesinin denetiminde.”





Haber: Tuba Köksal