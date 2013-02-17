İlacı Alkolle Aldı, Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Esen Sokak Uğur Apartmanı’nda meydana gelen olayda, 57 yaşındaki A.D.’nin arkadaşları ile birlikte evde alkol aldığı ileri sürüldü. İlacını alkol ile birlikte alan A.D.’nin kanepeye uzandığını ve bir daha kalkmadığını gören arkadaşlarının 112 ekiplerine haber verdiği bildirildi.

112 ekiplerinin ölümü şüpheli görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında A.D.’nin cenazesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. A.D.’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonrasında belirleneceği kaydedildi. (iha)

