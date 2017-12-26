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İlber Ortaylı geliyor

Tarihçi, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Yeni Ufuklar Derneğinin davetlisi olarak Kayseri’ye geliyor.

İlber Ortaylı geliyor
Yeni Ufuklar Derneği tarafından önümüzdeki Cuma günü Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da “2017 Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri Töreni” gerçekleştirilecek. Törende ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı “Ortadoğu'da Yeni Gelişmeler ve Kudüs" konulu konferans verecek
Prof. Dr. Ortaylı, geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Kitap Fuarı’na da katılmış ve büyük ilgi görmüştü.
Haber: Ufuk ÇAMDAL
 
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