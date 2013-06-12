İldem Yolu Yenileniyor

Raylı sistemin ikinci ve üçüncü etabı olan Beyazşehir-İldem ve Üniversite-Talas hatlarının yapım çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Raylı sistemin yeni güzergahlarında yol yapım çalışması da gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların yapıldığı yollardan biri olan Beyazşehir-İldem yolunda önce alt yapı çalışmaları başladı. KASKİ tarafından raylı sistem ve karayolunun drenaj hatları yapılırken, Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi de aydınlatma ile ilgili çalışmalarını yürütüyor. Yolun alt yapı çalışması tamamlandıktan sonra da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler üst yapıya başlıyorlar. Ekiplerce, raylı sistem hattının sağında ve solunda dokuzar metrelik yol ve ikişer metrelik yaya yolu çalışması yapılıyor.

İldem-Sivas Yolu arasındaki çalışmalar raylı sistem hattının ortaya çıkması ve beton atma işleminin tamamlanmasıyla başlıyor. Trafiğin aksamaması ve raylı sistem çalışmasının kesintiye uğramaması için de çalışmalar belli bölgelerde yapılıyor. Bu nedenle de trafik bazı bölgelerde tek taraflı veriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin İldem güzergahındaki yol genişletme ve yenileme çalışmaları yaz dönemi içinde bitirilecek.