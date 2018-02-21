İLDEM’DE AKŞAM MESAİSİ BAŞLADI

Poliklinikte düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı İldem Semt Polikliniğinin, 2017 yılının Mart ayında hizmete başladığını ve mesai saatleri içinde birçok branşta hasta muayenesi, laboratuvar tetkiki, röntgen çekimi ve ağız diş sağlığı hizmetleri ile vatandaşlara hizmet verildiğini söyledi.

Semt polikliniklerinin giderek önem kazandığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Benli, "Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü olarak İldem bölgesindeki sağlık sorunlarının çözümü noktasında araştırma ve çalışmalarımız sonucu şehir merkezine uzaklığı ve bölgenin giderek artan yerleşim yeri olması da göz önünde bulundurularak 2018 Şubat ayı itibariyle hafta içi 16.00-23.00 saatleri arasında hafta sonu da 08.00-23.00 saatleri arasında İldem Semt Polikliniğimizde aile hekimlerimizle mesai dışı poliklinik hizmetini vermeye başladı. Ek olarak İldem bölgesinde bulunan aile sağlığı merkezlerindeki esnek mesai uygulaması da devam edecek” dedi.



Açılışa katılan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Kamuyla yerel yönetimlerin dayanışmasının en güzel örneklerinden birini burada sunduk. Müdürümüzle, başhekimimizle uyum içerisinde kamu kurumları ile bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşlarımız bizden ‘Saat 4’den sonra iğne yaptıracak yerimiz yok’ diye bizlerden talepte bulunduklarında bizde bu müjdeyi verince çok sevindiler. Burada önemli olan yapılan hizmetlerin herkesin içine sinen ve verimli olanı önemlidir. Sağlık sektöründe israf edecek kadar kaygısız değiliz. Bu anlayış içerisinde vatandaşlarımızın bu taleplerini müdürüme ilettiğimde gerekli adımları atılacağını söyledi ve bizleri de ümitlendirdi. Bu hayalimiz gerçeğe döndü. Meslektaşlarıma minnet duyuyor, teşekkür ediyorum. Onlar her zaman olduğu gibi fedakar insanlar” diye konuştu.

İHA

