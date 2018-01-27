'İlden İle Gönülden Gönüle' projesi Kayseri'de başladı

Projenin öncülüğünü yapan Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'nın toplumun dezavantajlı kesimleri olan kadın, çocuk, yaşlı, engelli, şehit ve gazi yakınları konusundaki hassasiyetlerinin bilinciyle; İl Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmet veren Çocuk Evlerimizde koruma ve bakım altı da bulunan çocuklarımızın özellikle yaz tatillerinde ve sömestr tatillerinde farklı illerde bulunan korunma altındaki çocuklarla karşılıklı yer değiştirmek suretiyle farklı illeri yöreleri kültürleri tanımaları, o yörenin tarihi, turistik yerlerini gezip görmenin yanı sıra kendileri gibi korunma ve bakım altında bulunan çocukların yaşam tarzı ve kurumsal hizmetler bağlamında eşit koşullarda olduklarını görmeleri tanışıp kaynaşmalarını amaçlayan bu proje ilk olarak Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce hayata geçirilmiştir" dedi.

Özer, "Bu kapsamda Antalya İl Müdürlüğü ve Kayseri İl Müdürlüğümüz arasında yapılan istişareler sonucunda 25-28 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya ilindeki 2 kız ve 1 erkek Çocuk Evinin 18 çocuğu Kayseri ilimizde misafir edilmek ve buna mukabil Kayseri İlimizden de 2 kız 1 erkek çocuk evimizin 18 çocuğu Antalya ilinde misafir edilmeleri planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile Antalya'da koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın İç Anadolu'yu ve Kayseri'yi tanımaları belki de hiç karı görmemiş çocuklarımızın Erciyes'te kayak yapma imkanları olacak. Aynı şekilde İlimizdeki çocuklarımızın birçoğunun ilk defa denizi görme fırsatları olacaktır. Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce hayata geçirilen bu projenin önümüzde günlerde daha geniş kapsamda diğer iller ile de paylaşılması için gayret etmekteyiz" diye konuştu.

İHA

