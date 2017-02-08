İlkokul öğrencisinden anlamlı yardım

Kent merkezinde 24 Aralık İlkokulu 2. sınıfta eğitim gören Ahmet Baran Şahbaz, Kırşehir Valiliğinin Halepliler için başlattığı yardım kampanyasına destek için harçlığından biriktirdikleriyle çikolata aldı. Duyarlı öğrenci, annesinin hazırladığı gıda malzemesi kolisine koyduğu çikolata paketine bir de mektup iliştirdi.

Yardım toplama merkezine bırakılan koliyi inceleyen görevlilerce bulunan mektuptan Kırşehir Vali Necati Şentürk de haberdar edildi. Mektuptan etkilenen Şentürk, makamında ağırladığı Ahmet Baran'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

"Öyle hediyeler vardır ki, kendi çok küçüktür ama kıymeti dünyalar kadar büyüktür. Hazinelerden daha zengindir." diye Şentürk, Ahmet Baran'ın bu davranışından gurur duyduğunu vurguladı.

Ahmet Baran'ın, Ahiler yurdunun bir evladı olduğunu dile getiren Şentürk, şöyle devam etti:

"Bugün, küçük yavrumuzun gönül zenginliğiyle karşı karşıyayız. O, harçlığından biriktirdiği paraları Suriye'deki kardeşlerine gönderiyor. Annesinin gönderdiği diğer hediyelerin yanına harçlıklarını ve bir mektubu koyuyor. Onun gücü bir kutu çikolataya yeter ama bu, dünyalara bedeldir. Bu çocuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Diğer kardeşlerini hatırlamış. 'Suriyeli kardeşlerime' diyerek bir de mektup yazıyor. 'Biz burada özgür ve rahat yiyip içerken belki yiyecek bulamıyorsunuzdur' diye onlara çikolata gönderiyor. Bu cömertliği sebebiyle kendisine altın hediye ettim. Ahiler yurdunun bir ahi evladı. Ahilere cömertlik yakışır."

Ahmet Baran da "Suriyeli kardeşlerime" diye başlayan mektubunu Vali Şentürk'e okudu.

Mektupta, "Her gün orada bombalar patlıyor. Hiçbir şey bulamıyorsunuz. Siz bizim için kardeşsiniz. Ve ben buna çok üzülüyorum. Sizin de benim gibi Türkiye ve dünyadaki çocuklar gibi özgür ve mutlu yaşamanızı istiyorum. Ben burada bu yiyecekleri yerken sizin orada aç yaşıyor olmanıza üzülüyorum. Annemin size gönderdiği hediyelerin içinde benim de biriktirdiğim para ile aldığım bu çikolataları size gönderiyorum. İnşallah size bu mektubu birisi okur. Hayatınız bu çikolatalar gibi tatlı olsun."

Vali Şentürk, Ahmet Baran Şahbaz'ın mektubunu, yardım tırlarıyla bölgeye gidecek AFAD görevlisine teslim ederek, Halepli çocuklara okunması talimatını verdi.

AA

