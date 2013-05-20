Pınarbaşı ilçesinde hizmet içi eğitim kursuna katılan imamlar, kurs sonrasında düzenlenen piknikte bir araya geldi. İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, “Din Görevlilerimizin istekleri doğrultusun da, birlik ve beraberliği,Kardeşlik ve dayanışmayı daha iyi sağlamak amacıyla ve bu güzel günde aramıza katılarak günümüze zenginlik katan Din gönüllüsü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
İmamlar Piknikte Buluştu
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde görev yapan imamlar, düzenlenen piknikte bir araya geldi.
20 Mayıs 2013 Pazartesi 12:00
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.