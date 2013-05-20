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İmamlar Piknikte Buluştu

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde görev yapan imamlar, düzenlenen piknikte bir araya geldi.

İmamlar Piknikte Buluştu
Pınarbaşı ilçesinde hizmet içi eğitim kursuna katılan imamlar, kurs sonrasında düzenlenen piknikte bir araya geldi. İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın, “Din Görevlilerimizin istekleri doğrultusun da, birlik ve beraberliği,Kardeşlik ve dayanışmayı daha iyi sağlamak amacıyla ve bu güzel günde aramıza katılarak günümüze zenginlik katan Din gönüllüsü arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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