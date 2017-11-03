İngiliz antropoloğun Kayseri izlenimleri

1949 yılında doktora tezini yazmak için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü İngiliz antropolog Paul Stirling, Kayseri halkının çalışkanlığından etkilendiği için araştırmasını Kayseri’nin Sakaltutan (Talas) ve Elbaşı (Bünyan) köylerinde yapmaya karar vermiş. 3 yıl boyunca buralarda yaşayan ve 40 yıl içinde belirli aralıklarla değişimi gözlemek için Kayseri’ye gelen Stirling, gözlemlerini “Türk Köyü” adını verdiği kitapta toplamış. İşte o kitaptan izlenimler;

03 Kasım 2017 Cuma 09:44