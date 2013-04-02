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İnşaat Demirleri Ok Gibi Saplantı

Kayseri'de, inşaat işçisi çalıştığı inşaatın demirlerinin üzerine düştü. Demirler, işçinin bacağı ile göğsüne saplandı.

İnşaat Demirleri Ok Gibi Saplantı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde yaşanan olayda, inşaatta kalıp yapan Sedat G., inşaat demirlerinin üstüne düştü. İnşaat demirlerinin üzerine düşen 25 yaşındaki Sedat G.'nin sol bacağına ve göğsüne iki inşaat demiri saplandı. Olay yerinde itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile Sedat G.'nin vücuduna saplanan demirler kesildi. Sedat G., yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye getirildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil müdahale altına alınan Sedat G., acı içinde demirlerin çıkarılmasını bekledi. Demirler hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kesildi. İnşaat işçisi, demirlerin kesilmesinin ardından ameliyathaneye götürüldü.

İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. (İHA)
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