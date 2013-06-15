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İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü

Kayseri’de inşaatın beşinci katından beton zemine düşen inşaat işçisi yaralandı.

İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü
Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Erkilet Dere Mahallesinde meydana gelen olayda inşaatın asansör işini yapan inşaat işçisi M.A. (42) dengesini kaybetmesi sonucu sert zemin üstüne düşerek yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ilk yardım ekipleri yaralı M.A.'yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Omzunun çıktığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıkların olduğu bildirilen M.A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi. (iha)

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