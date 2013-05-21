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İnşaat'tan Düştü

Kayseri’ de inşaat’ta meydana gelen olayda, dengesini kaybeden bir işçi düşerek yaralandı.

İnşaat'tan Düştü
Edinilen bilgilere göre Melikgazi ilçesi İldem mahallesinde meydana gelen olayda inşaatta yalıtım işçisi olarak çalışan E.Y.’nin (38) dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştüğü öğrenildi. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine intikal eden 112 ilk yardım ekipleri yaralı E.Y. yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan inşaat işçisi tedavisinin ardında taburcu edildiği öğrenildi.
Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
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