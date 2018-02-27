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İnşallah Cumhurbaşkanımız Başkan seçilecek

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 6. Olağan İl Kongresini değerlendirerek; "Kayseri’ye çok teşekkür ederiz. Başbakanımız çok memnun oldu" dedi.

İnşallah Cumhurbaşkanımız Başkan seçilecek
Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, yoğun bir katılımla rahat ve huzurlu bir kongre yapıldığını söyledi. Kayserililere teşekkür eden Özden;  “Aynı saatte Kayserispor'un maçının olmasına rağmen 14 bini dışarıda, 8 bin 500'ü içerde olmak üzere kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanımız, 3 genel başkan yardımcımız, milletvekillerimizle katılımı güzel olan kongre süreci geçirdik. Kayseri’ye yakışır bir kongre olduğu kanısındayız" dedi.
"Cumhurbaşkanımızı 'başkan' seçtireceğiz"
Kongrenin ardından ilk önce yerel seçimlere odaklanacaklarını belirten Başkan Özden, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'başkan' olarak seçtirmek için çalışacaklarının altını çizdi.
İHA
 
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