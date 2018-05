"İnsanı ihmal etmeyeceğiz"

TÜGVA tarafından düzenlenen geceye Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da katıldı.

Gecede yaptığı konuşmada insana yatırım üzerinde duran Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, şehre fiziki anlamda gereken tüm yatırımları yaptıklarını ve bununla birlikte en çok önem verdikleri yatırımın insana yatırım olduğunu söyledi. Şehri imar ederken insanı ihmal etmediklerini dile getiren Başkan Çelik, “İnsanımızı ihya edecek projeler yapacağız. Bu yüzden insana yatırım konusundaki her projeyi destekliyoruz. Biz insanımıza yatırım yapmazsak hain FETÖ terör örgütünün yaptığı gibi başkaları bizim en önemli değerlerimiz olan gençlerimizi kendi amaçları doğrultusunda kullanıyor. Bu yüzden gençlerle ilgili her projeyi destekliyoruz. Tek amacımız gençlerimizin vatana ve millete bağlı olarak yetişmeleri. Gençlerimizin vatanını, milletini seven, inandığı değerlere bağlı olan gençler olarak yetişmelerini istiyoruz” dedi.

İHA